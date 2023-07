Ibrahimović: Važno da Crna Gora dobije stabilnu i proevropsku vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da dobije stabilnu, proevropsku vladu, koja će punim kapacitetom da radi na što bržem učlanjenju države u Evropsku uniju (EU), poručio je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS-a, Ibrahimović je, u razgovoru sa ambasadorom Grčke u Crnoj Gori Panajotisom Parcosom, naveo da je nakon završetka parlamentarnih izbora važno da Crna Gora dobije vladu koja će biti nedvosmisleno evroatlantski orijentisana.

“Zahvalni smo što naši partneri iz EU pružaju punu podršku Crnoj Gori na planu evroatlantskih integracija. Zato je važno da dobijemo vladu koja će punim kapacitetom da radi na što bržem učlanjenju Crne Gore u EU”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da su evroatlantske integracije i ravnomjerni regionalni razvoj dva ključna programska prioriteta za BS u ovom trenutku, dodajući da su spremni da doprinesu na tom planu.

Parcos je naveo da BS igra važnu ulogu na političkoj sceni Crne Gore.

“On je istakao da je Grčka podržala put Crne Gore u NATO i da će nastaviti da pruža podršku i na putu ka EU”, kaže se u saopštenju.

