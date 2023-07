Ibrahimović: Potenciramo evroatlantski kurs i stabilnost penzijskog fonda

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) zadovoljna je sastankom sa predstavnicima Pokreta Evropa sad (PES), koji je potvrda ozbiljnog i odgovornog pristupa obje strane kreiranju buduće Vlade, saopšteno je iz BS-a.

Iz BS-a su, u saopštenju nakon sastanka sa predstavnicima PES-a, naveli da su načelno saglasni sa predlogom osnovnih deset principa za formiranje 44. Vlade.

Predsjednik BS-a Ervin Ibrahimović kazao je da su, cijeneći interesovanje javnosti za određena pitanja, predložili dopune dostavljenih principa, kako bi na jasnim osnovama postavili stabilne temelje buduće evropske Vlade.

On je rekao da su podržali prvi i drugi princip, dopunjavajući drugi, koji se tiče vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, obavezom Vlade da poštuje preporuke Venecijanske komisije i stvori ambijent u kojem tužioci i sudije mogu da obavljaju funkcije bez bilo čijih političko-ekonomskih uticaja, pritisaka i prijetnji.

„Uključujući obavezu poštovanja principa suzdržavanja visokih državnih i političkih funkcionera od komentarisanja nepravosnažnih odluka i postupaka koji su u toku“, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da su, takođe, potencirali da se u principima navede i princip nulte tolerancije na korupciju u javnoj upravi i državnim preduzećima, jačanje sistema unutrašnjih kontrola, kao i uvođenje imovinskih kartona za inspektore u svim inspekcijskim službama.

Ibrahimović je rekao da su podržali princip broj 3 – sprovođenje programa Evropa sad 2, ali da su tražili da se taj princip dopuni garancijama vezanim za penzijski fond i zdravstveni sistem, jer su to pitanja koja su ostavljala nedoumice u javnosti.

„Predložili smo uvođenje novog, za građane boljeg, modela utvrđivanja osnovice za obračun penzije na osnovu deset najpovoljnijih godina za osiguranika“, naveo je Ibrahimović.

BS je, kako je kazao, predložio i dopunu principa broj 9, obavezom Vlade da pripremi poseban zakon kojim će se urediti rad kompanija u državnom vlasništvu, kako bi neke negativne pojave bile onemogućene preciznim zakonskim propisivanjem.

„Počevši od ograničavanja visina zarada i naknada i otpremnina članova upravnih odbora i direktora tih preduzeća, preko propisivanja uslova za njihova imenovanja i razrješenja, ali i odgovornosti za štetu koju pričine preduzeću nedomaćinskim upravljanjem“, dodao je Ibrahimović.

On je kazao da su predložili da se u osnovne principe za formiranje Vlade dodaju obaveza pune implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i reforma sistema vještačenja invaliditeta.

„Kao i unapređenje političke participacije žena u zakonodavnoj vlasti, uvođenje kvota za žene u izvršnoj vlasti, ispunjavanje preporuka Savjeta Evrope oko suzbijanja govora mržnje u oflajn i onlajn prostoru, kao i suzbijanja seksizma“, naveo je Ibrahimović.

BS je, kako je kazao, predložio uvođenje jasne odgovornosti nosilaca javnih funkcija za odluke zbog kojih država plaća enormne iznose naknade štete i sudske troškove.

Ibrahimović je dodao da je ta partija predložila i definisanje zakonskih rokova za okončanje sudskih postupaka u radnim sporovima i sporovima koji se odnose na imenovanja i razrješenja, kako bi i u toj oblasti sveli na minimum sada ogromne iznose koje država plaća.

„Na kraju, smatrali smo bitnim da oročimo obavezu za donošenje zakona o Vladi i o Skupštini u roku od šest mjeseci od formianja Vlade“, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je ovim sastankom završen prvi krug konsultacija, pa očekuju da PES na osnovu obavljenih razgovora i dobijenih predloga predloži konačan tekst principa za formiranje 44. Vlade, kao i predlog koji politički subjekti će biti konstituenti nove Vlade.

„Tek nakon utvrđivanja principa i strukture parlamentarne većine, biće moguće govoriti o resorima“, navodi se u saopštenju.

