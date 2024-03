Ibrahimović na Diplomatskom forumu u Antaliji

Podgorica, (MINA) – Bošnjaci i cijela Crna Gora duboko su pogođeni stradanjem nevinih u Gazi, kazao je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović i poručio da je neophodno posvetiti se iznalaženju mirnog i održivog rješenja.

Iz BS-a je saopšteno da je Ibrahimović učestvovao na više panel diskusija organizovanih u okviru trećeg Antalijskog diplomatskog foruma.

On je nakon panela “Gaza kontakt grupa”, na kojem je učestvovao, razgovarao sa palestinskim ministrom vanjskih poslova Rijadom al-Malikijem o stanju u Gazi i Palestini.

Al-Maliki je, kako su rekli iz BS-a, upoznao Ibrahimovića o stanju u Gazi.

„Ibrahimović je prenio Al-Malikiju da su Bošnjaci, ali i cijela Crna Gora duboko pogođeni stradanjem nevinih u Gazi, i istakao da agresija mora što prije prestati, a posvetiti se iznalaženju mirnog i održivog rješenja“, navodi se u saopštenju.

Iz BS-a su kazali da se Ibrahimović, na marginama Antalijskog diplomatskog foruma, susreo sa specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja u regionu, Miroslavom Lajčakom.

„Sa Lajčakom je u otvorenom i prijateljskom razgovoru razmijenio mišljenja i stavove o političkoj situaciji i ključnim izazovima u regiji, evropskom putu Crne Gore i ulozi BS-a u političkim procesima u državi“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, veoma konstruktivan i sadržajan razgovor o odnosima u regiji, ulozi i položaju Bošnjaka, europerspektivi država regije, kao i odnosima i saradnji Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) i modelima za unapređivanje te saradnje, Ibrahimović je imao sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem.

Ibrahimović se, kako su kazali iz BS-a, susreo i sa generalnim direktorom za Balkan i centralnu Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Turske, Ilhanom Sajgilijem.

“Sa njim je razgovarao o odnosima na Balkanu, izazovima balkanskih država u međusobnim odnosima, procesu pristupanja EU, kao i o političkoj situaciji u Crnoj Gori, ulozi Bošnjaka i BS-a i poziciji bošnjačkog naroda“, kaže se u saopštenju.

Iz BS-a su rekli da će, u nastavku Antalijskog diplomatskog foruma, Ibrahimović imati još niz veoma značajnih susreta.

