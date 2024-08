Ibrahimović: Evropske i evroatlantske vrijednosti nemaju alternativu

Podgorica, (MINA) – Evropske i evroatlantske vrijednosti predstavljaju strateško i razvojno opredjeljenje Crne Gore i nemaju alternativu, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je to kazao u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom.

Navodi se da su se Ibrahimović i Gerapetritis saglasili da su Crna Gora i Grčka prijateljske zemlje i saveznice, posvećene kontinuiranom unaprjeđenju bilateralnih odnose.

Ibrahimović je zahvalio grčkom kolegi na snažnoj političkoj i ekspertskoj podršci evropskom putu Crne Gore.

Navodeći da je članstvo u Evropskoj uniji (EU) ključni vanjskopolitički prioritet Crne Gore, Ibrahimović je ukazao na ostvareni napredak u prethodnih nekoliko mjeseci, ali i odlučnost Vlade da nastavi istim tempom.

„Evropske i evroatlantske vrijednosti predstavljaju strateško, razvojno opredjeljenje Crne Gore i kao takve, nemaju alternativu“, kazao je Ibrahimović.

Gerapetritis je potvrdio snažnu podršku Grčke evropskoj integraciji Crne Gore i istakao da je pridruživanje Crne Gore EU od značaja za obje strane.

On je naglasio da Crna Gora i Grčka njeguju iskrene prijateljske odnose i da dinamičan politički dijalog daje dodatan podsticaj daljem razvoju saradnje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Gerapetritis je pozvao Ibrahimovića da posjeti Grčku i potvrdio posvećenost unaprjeđenju prijateljskih i savezničkih odnosa.

“Sagovornici su istakli i obostranu zainteresovanost za intenziviranje ekonomske saradnje, kroz bliže povezivanje crnogorskih i grčkih privrednika i organizaciju poslovnih foruma”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom razgovora bilo riječi i o drugim regionalnim i globalnim temama, ali i ukazano na značaj savezništva u NATO-u, koje je, kako se navodi, dodatno osnažilo bilateralne odnose Crne Gore i Grčke.

