Ibrahimović: Crna Gora važan partner i saveznik

Podgorica, (MINA) – Međunarodni partneri Crnu Goru vide kao pouzdanog partnera, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, on je to kazao u Londonu na sastanku sa britanskim kolegom Dejvidom Lamijem i državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stivenom Dautijem.

“Crna Gora i UK su izgradile čvrsto partnerstvo i žele dalje da unaprjeđuju bilateralnu saradnju

i međudržavne odnose”, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je kazao da Crna Gora i UK žele da dodatno unaprijede saradnju i veze.

“Zato me posebno raduje što smo usaglasili okvir budućeg strateškog partnerstva, koje ćemo u najskorijem roku potvrditi kroz zajedničku deklaraciju”, kazao je Ibrahimović.

Kako je istakao, posebno je važno to što međunrodni partneri i saveznici u Crnoj Gori vide pouzdanog partnera.

“Drago mi je što smo to danas, ovdje u Londonu, još jednom potvrdili, a veoma nam je važna i kontinuirana podrška UK u sprovođenju reformi na evropskom putu”, ocijenio je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno, pozvao Lamija da posjeti Crnu Goru.

Lami je istakao posvećenost UK prosperitetu Zapadnog Balkana i ponovio snažnu podršku daljem pridruživanju regiona Evropskoj uniji (EU).

On je pozdravio napredak koji je Crna Gora ostvarila u procesu integracije.

Lami je naglasio posvećenost UK-a afirmaciji regionalnog povezivanja i saradnje, što će, kako je naveo, potvrditi i kao domaćin ovogodišnjeg Samita u okviru Berlinskog procesa.

“Želimo da unaprjeđujemo saradnju i nastavićemo da vas podržavamo”, kazao je Lami.

Dauti je ukazao na brojne kontakte sa crnogorskim zvaničnicima u prethodnom periodu, uključujući i posjetu Crnoj Gori ove godine.

Kako je kazao, tokom tih kontakata se uvjerio u posvećenost reformama i privrženost evropskim i evroatlantskim vrijednostima.

Dauti je potvrdio da će UK nastaviti da podržava vanjskopolitičke apsiracije Crne Gore, kroz bilateralne kontakte i snažno NATO savezništvo.

Kako se navodi u saopštenju, u razgovorima je posebno naglašena važnost intenziviranja ekonomske saradnje.

“Istaknuto je da će ministarstva vanjskih poslova nastaviti da rade na poboljšanju uslova za dinamičniju privrednu aktivnost”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je ukazano i na značajan prostor za intenzivniju saradnju u oblasti turizma, uz ocjenu da je direktna avio povezanost pokazala izraženu zainteresovanost britanskih turista za Crnu Goru.

“Bilo je riječi i o aktuelnim bezbjednostim izazovima na globalnom planu, te ukazano da na važnost bliske saradnje i jedinstva”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS