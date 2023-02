Ibrahimović: BS donijela ključnu političku prevagu

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) savremenoj Crnoj Gori donijela je ključnu političku prevagu za najvažnije strateške unutarpolitičke i spoljnopolitičke odluke, ocijenio je lider Ervin Ibrahimović povodom 26. februara – Dana partije.

Ibrahimović je kazao da je ba današnji dan, prije 17 godina, uspješno realizovan plan ujedinjenja nacionalnih stranaka koje su zastupale interese bošnjačkog naroda u jednu Bošnjačku stranku.

On je ocijenio da je period od 17 godina konstantnog prisustva na političkoj sceni, u veoma izazovnim i turbulentnim vremenima, kada su se donosile važne odluke za Crnu Goru i za bošnjački narod, najbolji pokazatelj opravdanosti ideje i potrebe osnivanja BS-a.

Ibrahimović je kazao da je povjerenje građana koje BS dobija godinama unazad, predstavljalo obavezu da rade na unaprjeđenju političkog programa.

“Vjerujem da smo u tom segmentu napravili značajan rezultat, jer nema skoro niti jedne stavke iz programa da u periodu od 17 godina nije napravljen određeni progres, a ponegdje i potpuni uspjeh”, istakao je Ibrahimović.

ON je rekao da su u BS-u naročito ponosni na učešće te stranke u formiranju Crne Gore kao nezavisne, proevropske države koja teži građanskom konceptu.

Ibrahimović je naveo da su u BS-u ponosni i na članstvo u Crne Gore NATO-u, na unaprjeđenje položaja i zastupljenost Bošnjaka u institucijama sistema i na afirmaciju njihovih manjinskih prava, od kojih sz ključna uspjeli da uspostave kao ustavne i zakonske kategorije.

“To je rezultat mukotrpnog rada dugog 17 godina. Naravno, ništa se ne dešava brzo i revolucionarno, ali ako se vratimo 17 godina nazad i uporedimo naš položaj tada i sada, vidjećemo da je položaj Bošnjaka danas neuporedivo bolji”, smatra Ibrahimović.

On je ocijenio da u aktuelnoj političkoj krizi postoje tendencije koje ugrožavaju taj dostignuti nivo položaja Bošnjaka.

“Ali mi smo u međuvremenu politički prilično sazreli, učvrstili partiju i siguran sam da ćemo znati kako da se izborimo za zaštitu postignutih i dodatno unaprjeđenje naših prava”, poručio je Ibrahimović.

On je rekao da su ocjene članova, simpatizera, ali i prijatelja BS-a iz drugih političkih partija kao i međunarodnih partnera, da je ta stranka savremenoj Crnoj Gori donijela ključnu političku prevagu za sve najvažnije strateške unutarpolitičke i spoljnopolitičke odluke.

“Od samostalnosti, preko posvećenosti EU i NATO integracijama, do uspostavljanja Crne Gore kao građanske države. Slobodno mogu reći da nije bilo BS, da bi sve to krenulo u nekom drugom smjeru”, smatra Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, BS je danas stabilan politički subjekt, koji je za prethodnih 17 godina uvijek donosio ispravne, strateški važne, političke odluke.

Ibrahimović je kazao da BS nastavlja da korača ispravnim putem, koji je trasirao njen prvi predsjednik Rafet Husović.

“Mi smo našim političkim odlukama pokazali da smo nezavisni i samostalni politički subjekt, čija je politička ideologija, ali i političko djelovanje potpuno i skladu sa interesima Bošnjaka, ali i svih građana i države Crne Gore”, naveo je Ibrahimović.

On je rekao da je, kao potvrdu takve ispravne politike, zadovoljan da veliki broj novih članova upravo u BS vidi političkog aktera koji će najbolje zastupati njihove interese.

Ibrahinović je istakao da to potvrđuju brojna istraživanja javnog mnjenja, gdje se vidi rast povjerenja građana prema BS-u.

On je kazao da su ciljevi te stranke posvećen rad na putu ka punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, dalje unaprjeđenje položaja Bošnjaka, institucionalizacija njihovi manjinskih prava, jačanje veza države i dijaspore.

Ibrahimović je istakao da je cilj i jačanje političke i nacionalne svijesti Bošnjaka, posebno kada se ima u vidu predstojeći popis stanovništva.

On je rekao da je cilj i jačanje političke snage BS-a i, vema važno, ekonomsko i privredno snaženje sredina u kojima žive Bošnjaci u cilju smanjenja negativnih demografskih kretanja.

“Želim da se iskreno zahvalim svima, posebno svojim saradnicima, članovima i simpatizerima, našim vjernim glasačima, na iskrenoj podršci koju su mi od početka ukazivali, i koju mi i u ovom trenutku ukazuju”, kazao je Ibrahimović.

