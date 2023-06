Ibrahimović: BS će u nedjelju postići najbolji rezultat od osnivanja

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) će na parlamentarnim izborima u nedjelju postići najbolji rezultat od osnivanja, rekao je predsjednik te partije i nosilac liste „Jasno je!“ Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahomović je na promotivnom skupu u Podgorici kazao da je ta stranka svakim danom sve brojnija i jača, što je potvrda da građani vjeruju njenoj politici.

„Srećan sam da naš narod politički sazrijeva, da smo jedno, i da to jedinstvo pretvorimo u energiju koja će doprinijeti dobro cijeloj Crnoj Gori”, kazao je Ibrahimovič.

On je upitao da li neko može da zamisli Podgoricu u bilo kojem smislu bez starosjedilaca.

“To je isto kao što su neki htjeli i odmah su bili poraženi u 42.Vladi, da prave Crnu Goru bez manje brojnih naroda. Neće proći to“, poručio je Ibrahimović.

On je naveo da je rast povjerenja u BS ohrabrenje ne samo za Bošnjake, već za cijelu Crnu Goru.

„Kada su Bošnjaci i BS odlučivali, bilo je dobro svim građanima. Mi smo uzorni građani ove države, perjanici multietničke Crne Gore i njen faktor stabilnosti“, kazao je Ibrahimović.

