Huter podnio krivičnu prijavu protiv Čarapića

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Oskar Huter podnio je Upravi policije krivičnu prijavu protiv poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilija Čarapića zbog toga što je, kako je saopšteno iz DPS-a, grubo uvrijedio svakog odbornika te stranke na Cetinju.

Huter je naveo da podnosi prijavu protiv Čarapića zbog osnovane sumnje da je, komentarom na mreži X, prekršio Zakon o javnom redu i miru.

Prema riječima Hutera, Čarapić je u komentaru naveo “Napraviš narko klan i regrutuješ mlade nezaposlene ljude iz ekonomski depriviranog Cetinja, podijeliš klan i izazoveš obračune i na Cetinju i širom Crne Gore, a onda napuštaš lokalni parlament zbog ugrožene bezbjednosti i za to kriviš druge. Licemjerno i zlonamjerno”.

„Navedenim kometarom na društvenoj mreži X, Čarapić je grubo uvrijedio svakog odbornika kluba DPS Cetinje, jer izgovorene riječi su uvrjedljive, drske i bestidne“, smatra Huter.

Kako je naveo, reći za nekog da je fomirao bilo kakav klan se može samo cijeniti kao uvrjedljivo, a ukazivati da je taj neko odgovran za ubistva koja se, nažalost, dešavaju u Crnoj Gori je bestidno.

„Posebno što Čarapic pripada vladajućoj većini koja, na žalost svih građana Crne Gore, nema kontrolu nad bezbjednosnom situacijom u Crnoj Gori“, dodao je Huter.

On je kazao Čarapić, optužujući odbornike kluba DPS-a da su stvorili kriminalni klan i da su odgovorni za smrt većeg broja lica, preduzeo radnje kojima se na nedozvoljen način remeti mir, red i normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost, vrijeđa moral, a ugrožava se i opšta bezbjednost ljudi i imovine.

„Time što je isti objavio na društvenoj mreži X je, u smislu stava 2 člana 4 Zakona o javnom redu i miru, počinio prekršaje kojima se narušava javni red i mir“, dodao je Huter.

Kako je naveo, baš zbog izostanka reakcije vladajuće većine, odbornici DPS-a su odlučili da podnesu ostavke.

„A poluge moći i kompletan bezbjednosni sektor je u rukama vladajuće većine, koja apsolutno ništa nije uradila kako bi se građani osjećali sigurnije“, kazao je Huter.

Prema njegovim riječima, iznoseći takve neistine, Čarapić pokušava da izbjegne objektivnu odgovornost za sva do sada nečinjenja vladajuće većine, „jer očigledno ne mari za nevino stradale ljude, kao ni za četvoro djece kojima je život nepravedno ugašen“.

Huter je naveo da se nada da će Uprava policije sa krajnjom ozbiljnošću prihvatiti njegovu prijavu.

„I time učiniti da se makar ozbiljni i odgovorni pojedinci koji se nalaze na ozbiljnim državnim pozicijama odgovorno i ozbiljno ponašaju, ne iznoseći opasne, mrziteljske i targetirajuće lažne izjave za koje nemaju dokaze, jer isti ne mogu ni postojati“, dodao je Huter.

