HRA: Vlada da saopšti odustaje li od državnog stava o genocidu u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) pozvala je Vladu da se hitno izjasni o inicijativi da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o memorijalizaciji genocida u Srebrenici i da saopšti odustaje li od državnog stava o najoštrijoj osudi tog genocida.

Kako su kazali iz HRA, inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o memorijalizaciji genocida u Srebrenici podržale su čak 92 nevladine organizacije (NVO) i preko 250 istaknutih građana i građanki.

„Inicijativu je podržalo Bošnjačko vijeće, kao i Bosnjačka stranka, Liberalna partija, Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, koalicija Albanska alijansa i Crnogorska evropska partija“, kaže se u saopštenju HRA.

Iz te NVO su kazali da se gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković odazvao pozivu gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i podržao usvajanje Rezolucije UN o genocidu u Srebrenici.

„Pozivamo (Milojka) Spajića da se Vlada hitno izjasni o našoj inicijativi i saopšti odustaje li od državnog stava o najoštrijoj osudi genocida u Srebrenici“, poručili su iz HRA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS