HRA: Kovačevića izjava klasičan primjer govora mržnje

Podgorica, (MINA) – Izjava predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića je klasičan primjer govora mržnje u odnosu, ocijenili su iz Akcije za ljudska prava (HRA) i pozvali tužilaštvo da adekvatno reaguje na svaki poziv na nasilje.

Iz HRA su kazali da, u svijetlu Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje, čiji je krajnji cilj jačanje mira i bezbjednosti u svijetu, oštro osuđuju prijetnje koje je svojim neistomišljenicima uputio Kovačević na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu.

Oni su rekli da je Kovačević, suštinski, zaprijetio novim ratovanjem protiv svih koji ne priznaju da su njegova “braća” tj. onih koji nijesu za ujedinjenje Crne Gore, Republike Srpske i Srbije i koji ne praktikuju hrišćansku vjeru.

„To je klasičan primjer govora mržnje u odnosu na političko mišljenje, etničku pripadnost i vjeroispovjest, koji je posebno problematičan jer dolazi od visoko-pozicioniranog političara“, smatraju u HRA.

Oni su kazali da Kovačević krši zabranu ratne propagande iz člana 20 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i ustavnu zabranu izazivanja mržnje ili netrpeljivosti.

„Govor mržnje povlači prekršajnu odgovornost, dok izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje predstavlja i krivično djelo“, pojasnili su iz HRA.

Oni su apelovali na tužilaštvo da adekvatno reaguje na svaki govor političara koji u javnom diskursu direktno ili indirektno poziva na nasilje i netrpeljivost.

„Govor mržnje ekstremno nacionalističkih političara, kao što je Kovačević, nanosi nemjerljivu štetu mješovitoj zajednici kakva je Crna Gora“, smatraju u HRA.

Oni su poručili da je Državno tužilaštvo dužno da suzbija govor mržnje, „koji vodi u nova krvoprolića, umjesto što poziva na informativne razgovore kritičare govora mržnje gradonačelnika Nikšića kao u martu ove godine“.

„Očekujemo od demokratskih partija koje vrše vlast u Nikšiću da podrže predlog Kluba odbornika za razrješenje Marka Kovačevića“, rekli su iz HRA.

Oni su naveli da će odbornici u protivnom afirmisati retrogradnu politiku koja se suprotstavlja savremenom poimanju demokratije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS