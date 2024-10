HRA: Dosta je neosnovanih političkih napada na sudije

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) odbila je poziv Demokrata nevladinim organizacijama (NVO) da zajedno, kako su rekli, podignu glas protiv neodgovornog ponašanja sudova koji kriminalce u rekordnom roku nakon izvršenog krivičnog djela puštaju na slobodu.

Iz HRA su kazali da takve pozive smatraju razočaravajućim populizmom, protivnom ljudskim pravima.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević u saopštenju je podsjetila da ljudska prava svih ljudi, i onih koji su osumnjičeni ili okrivljeni u krivičnom postupku, štiti Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja već 20 godina obavezuje Crnu Goru, a što je Vlada danas proslavila.

“Po ko zna koji put naglašavamo da pritvor nije i ne smije biti kazna, već da je po Ustavu Crne Gore, zakonu i međunarodnim standardima samo i isključivo krajnja mjera za obezbjeđenje prisustva u krivičnom postupku”, navela je Gorjanc Prelević.

Kako je kazala, ako su obezbijeđeni dokazi, ako nema dokaza da postoji opasnost od bjekstva ili da će se ponoviti djelo, svako ko je i osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo mora biti pušten da se od optužbi brani sa slobode.

Gorjanc Prelević je istakla da je tako bez obzira na to što političari smatraju da treba da ostane u zatvoru i dobije kaznu bez suđenja.

To što se neko pušta iz pritvora, prema njenim riječima, ne znači da neće biti upućen na izdržavanje zaslužene zatvorske kazne, ali poslije pravičnog suđenja, koje je civilizacijska tekovina utemeljena i u Crnoj Gori.

“Odugovlačenje suđenja i zloupotrebe koje se u tom pogledu dešavaju, a koje Demokrate u istom kontekstu pominju, ne mogu da opravdaju odustajanje od poštovanja člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji opravdano predviđa stroge uslove za hapšenje”, kaže se u saopštenju.

Gorjanc Prelević je upozorila da paušalna politička saopštenja na račun sudija i suđenja nanose štetu i primjeni prava na argumentovanu kritiku sudskih odluka, kakva je inače prihvatljiva i poželjna u demokratskom društvu.

“Ovakva saopštenja mogu da nanesu štetu i ostvarivanju ljudskih prava u krivičnom postupku. Ne želimo državu u kojoj političari odlučuju o pritvoru, jer bi takva država bila nedemokratska, protivna vladavini prava i sigurno ne bi zasluživala učlanjenje u Evropsku uniju”, rekla je Gorjanc Prelević.

Ona je naglasila da Demokratska Crna Gora, kao i druge članice vladajuće koalicije, imaju posebnu odgovornost da se uzdrže od proizvoljnih napada na sudsku vlast.

“U toj političkoj stranci itekako ima uglednih pravnika, koji razumiju ljudska prava i opravdano stroge razloge za određivanje i produžavanje pritvora, i nejasno je zašto ne utiču na ovakva saopštenja”, upitala je Gorjanc Prelević.

Kako je kazala, tačno je da nijesu samo Demokrate reagovale na račun puštanja iz pritvora maloljetnika osumnjičenog za težak oblik nasilja u Baru, nego i Bošnjačka stranka (BS).

Gorjanc Prelević je dodala da je BS reagovala uzdržanije, apelujući na preispitivanje odluke, što se i desilo, pa je Apelacioni sud objavio uvjerljive i na zakonu zasnovane razloge zbog kojih je potvrdio odluku da se maloljetnik poslije devet dana u pritvoru pusti kući, da odatle učestvuje u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi.

“Na kraju, želimo da naglasimo da je i posljednji stravičan slučaj vršnjačkog nasilja u Baru duboko potresao i sve nas, kao i vjerujemo većinu stanovnika Crne Gore, ali da problem vršnjačkog nasilja mora da se posmatra mnogo šire, ako želimo da se problem rješava”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, pored neposredne individualne odgovornosti izvršilaca nasilja, treba pošteno sagledati i postupanje svih državnih institucija u borbi protiv vršnjačkog nasilja i procijeniti jesu li agilnijim i svrsishodnijim radom mogle da spriječe da se nasilje među djecom ponavlja i to sa sve težim ishodima.

“Takav odgovoran pristup, koji je upravo u nadležnosti izvršne vlasti, za razliku od donošenja sudskih odluka, očekujemo od Demokrata i drugih političkih stranaka koje čine vladajuću koaliciju”, dodaje se u saopštenju.

Zaključuje se da bi mjera koju je nedavno preduzeo Savjet za prava djeteta u pravcu izrade analize o nasilju u školama, mogla biti na pravom putu ka bezbjednijoj budućnosti.

