Hitno će postupati po prijavama u vezi sa falsifikovanjem potpisa

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici će po hitnom postupku postupati po krivičnim prijavama građana za falsifikovanje potpisa podrške bilo kojem od predsjedničkih kandidata, saopštili su iz tog tužilaštva.

Iz ODT-a podsjećaju da je Državno tužilaštvo organ koji goni učinioce krivičnih djela, dok je za otkrivanje učinilaca i utvrđivanje njihovog identiteta zadužena Uprava policije.

“ODT u Podgorici preduzeće sve neophodne radnje kako bi se u konkretnim slučajevima procesuirala sva odgovorna lica”, kaže se u saopštenju.

