Hitna reforma Zakona o SPI ključna za borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Hitna reforma Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) ključna je za borbu protiv korupcije, poručili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz MANS-a su rekli da Crna Gora 28. septembar – Međunarodni dan prava javnosti da zna dočekuje sa nereformisanim Zakonom o SPI koji državnim institucijama omogućava da kriju informacije od javnog značaja.

“Iako su izmjene ovog zakona bile među prvima koje su inicirane nakon smjene prethodnog režima, četiri godine i tri različite vlade nakon toga, još uvijek ne postoji politička volja da se kroz povećanu dostupnost informacija smanji prostor za korupciju i druga kršenja zakona”, naveli su iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, brojni su primjeri gdje je loša praksa u primjeni ovog zakona nastavljena, uprkos promjenama na čelu državnih institucija i kompanija.

Iz MANS-a su ukazali da već više od godinu traje upravi postupak koji je te nevladina organizacija pokrenula protiv Rudnika uglja Pljevlja zbog kršenja Zakona o SPI, a nakon što je uprava kompanije za poslovnu tajnu proglasila ugovore o prodaji uglja koji je sklopila sa Elektroprivredom Srbije.

“Osim ove informacije, Rudnik uglja je za poslovnu tajnu proglasio i podatke o potrošnji biznis kreditnih kartica, broju novozaposlenih u toj kompaniji tokom izbornih kampanja, ugovorima o djelu i drugim informacijama koje mogu da ukažu na kršenje zakona i moguću korupciju”, navodi se u saopštenju.

Sličnu praksu za različite vrste podataka su, dodaje se, imale i druge najveće državne kompanije, uključujući Elektroprivredu Crne Gore, Solar-Gradnju, Crnogorski elektrodistributivni sistem, Pošta Crne Gorem, Javno preduzeće Morsko dobro, TO Montenegro i ostali.

U MANS-u smatraju da državna preduzeća ne skrivaju slučajno te klase informacija.

“Smatramo da se kroz kršenje Zakona o SPI pokušavaju prikriti poslovi i odluke za koje postoji sumnja da nisu u javnom interesu”, naveli su iz MANS-a.

Kako su kazali, to je praksa koja je preuzeta i nakon 2020. godine i u suprotnosti je sa obećanom punom vladavinom prava i nultom tolerancijom na korupciju nakon smjene prethodne vlasti.

Iz MANS-a su istakli da slobodan pristup informacijama omogućava građanima, novinarima i civilnom društvu da steknu uvid u odluke koje direktno utiču na njihove živote, čime se podstiče veće učešće javnosti u demokratskim procesima.

“Transparentnost je, dakle, presudna za razvoj poverenja između države i građana, a nedostatak reforme u ovom segmentu značajno podriva taj odnos”, naglasili su iz MANS-a.

Ta nevladina organizacija pozvala je Ministarstvo javne uprave da preduzme konkretne korake ka brzoj reformi Zakona o SPI.

“Samo kroz jasne i stroge zakonske norme koje garantuju pravo javnosti na informacije možemo očekivati da se značajno smanji prostor za zloupotrebe i poveća nivo integriteta u radu državnih organa”, ističe se u saopštenju.

MANS je pozvao i građane Crne Gore da se pridruže u zahtevima za transparentnijom vladavinom i jačanjem mehanizama za slobodan pristup informacijama, što je osnovni preduslov za pravu demokratiju i društvo u kojem vladaju zakon i red.

