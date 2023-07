Hapšenje Veljovića znak nade i novog početka za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Hapšenje bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića znak je nade i novog početka za Crnu Goru, ocijenili su iz Demokratske Crne Gore.

Iz te partije su kazali da su Crna Gora i njeni građani dugo godina bili žrtve kriminalnih struktura, kojima su kompromitovane državne strukture obezbjeđivale podršku i pravnu nedodirljivost.

“Sprega mafije i institucija na koljena je bacila vladavinu prava, zatrovala sve institucije, ugrozila bezbijednost građana i zaustavila naš evropski put”, kaže se u saopštenju Demokrata.

Oni su poručili da su odlučni da građanima vrate vjeru u pravdu, pravnu državu i u bolju budućnost, koju, kako su naveli, mafija više nikada ne smije ugroziti.

Iz Demokratske Crne Gore Demokrate su kazali da su organizovani kriminal i korupcija predstavljali ozbiljan teret za Crnu Goru, prijetnjom vladavini prava i integritetu institucija.

“Međutim, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti Glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i njegovih kolega iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), kao i Specijalnog policijskog odjeljenja, možemo s optimizmom gledati na budućnost”, kaže se u saopštenju.

Njihov rad je, kako se navodi, osnažio povjerenje građana u institucije i SDT i otvorio put ka stvaranju društva u kojem pravda i integritet preovlađuju.

“Ovom prilikom želimo istaći važnost snažne saradnje između građana, institucija, tužilačke organizacije i pravosudnih organa, kako bismo zajednički očistili našu državu od korupcije i kriminala”, dodaje se u saopštenju Demokrata.

