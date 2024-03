Građani počinju da osjećaju benefite reformi

Podgorica, (MINA) – Američki prijatelji su uvijek uz Crnu Goru i apsolutno je jasna podrška njenom evropskom putu, što je strateški bitno za Crnu Goru i čitav region, poručio je premijer Milojko Spajić na sastanku sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Gabrijelom Eskobarom.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je američka podrška krucijalna i u razvoju ekonomije i samim tim poboljšanju standarda.

On je dodao da očekuju mnogo više američkih i evropskih investicija u budućnosti.

Iz Spajićevog kabineta naveli su da je tokom razgovora apostrofirano da evropska agenda mora ostati potpuni prioritet.

Eskobar je poručio da nikada nije bilo važnije raditi na EU putu nego sada.

„Sve što vidimo i čujemo, pokazuje da je proces proširenja opet živ. Zato je neophodno da nastavite da ispunjavate mjerila i zatvarate poglavlja, kako bi Crna Gora ostala lider u pregovorima“, kazao je Eskobar.

On je ocijenio da je Vlada, uz podršku parlamenta, već uradila velike stvari na EU putu.

„Mi smo tu da podržavamo sve što vas približava EU i pojačava veze sa evroatlantskim vrijednostima“, rekao je Eskobar.

Iz Spajićevog kabineta kazali su da je dobijanje IBAR-a u prvoj polovini godine istaknuto kao glavni zadatak Vlade.

Kako su naveli, bilo je riječi i o važnosti kredibilnog članstva u NATO, kao faktora bezbjednosti, ali i ubrzanja EU puta.

„Efikasan rad na ispunjavanju reformi, već se isplaćuje i građanima kroz veliki novac koji ćemo dobiti za velike projekte“, kazao je Spajić.

On je rekao da je Crna Gora za samo četiri mjeseca dobila 112 miliona bespovratnih sredstava od EU za prugu i da će uskoro dobiti i 250 miliona EUR za autoput.

„Dakle, oko 360 miliona “za džabe” za infrastrukturu. Zašto je bitna infrastruktura? Jer je za ekonomski napredak neophodno razvijati infrastrukturu, a to ćemo raditi uz podršku EU, ali i EBRD-a, na koji veliki uticaj ima i SAD“, naveo je Spajić.

On je rekao da će sve velike investicije raditi uz podršku kredibilnih partnera.

„NATO je jako bitan za ekonomski napredak, a u budućnosti će se još bolje vidjeti svi benefite. Naše kredibilno članstvo u NATO nam omogućava da brže dođemo do EU“, naglasio je Spajić.

Iz njegovog kabineta rekli su da su aktuelna politička situacija u Crnoj Gori, kao i rekonstrukcija Vlade, bile teme sastanka.

„Razgovarano je i o stanju u regionu, kao i geopolitičim temama“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS