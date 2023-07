Gorjela kancelarija u tornju na Dajbabskom brdu

Podgorica, (MINA) – U tornju na Dajbabskom brdu u Podgorici danas poslije podne je izbio požar, saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Iz podgoričke Službe zaštite i spašavanja su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da su u 15 sati i 21 minut primili prijavu da gori kancelarija u tornju.

Kako su kazali, na lice mjesta upućene su četiri posade sa 11 vatrogasaca.

“Požar na tornju je ugašen u 15 sati i 58 minuta”, rekli su iz podgoričke Službe zaštite i spašavanja.

