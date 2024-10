Gorčević: Proširenje šalje poruku da je EU mjesto kome treba težiti

Podgorica, (MINA) – Pristupanje još jedne države Evropskoj uniji (EU) podstaklo bi duh optimizma među članicama, jer šalje snažnu poruku da je EU i dalje mjesto kojem treba težiti, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je na panelu “Crna Gora: Sigurna na putu evropske integracije?”, koji je održan u okviru Foruma 2000 u Pragu, rekla da bi to moglo ojačati ulogu EU i podstaći veću integraciju unutar same Unije.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) je saopšteno da je Gorčević, na panelu na kome je govorila sa ministrom evropskih poslova Češke Martinom Dvoržakom, poručila da Crna Gora ne smije da propusti momenat kada je politika proširenja opet živa, kao i pozitivno raspoloženje među državama članicama.

“Prije nekoliko dana usvojili smo ključne zakone za zatvaranje četiri poglavlja. Ovo je prvi put u posljednjih sedam godina da Crna Gora privremeno zatvara poglavlja”, navela je Gorčević.

Ona je kazala da se očekuje da će se to desiti na Međuvladinoj konferenciji (MVK) sa EU do kraja decembra, koja će biti treća MVK ove godine, nakon što dvije godine prije toga nije održana ni jedna.

Gorčević je rekla da je za takav pomak bio potreban pravi trenutak.

“Nakon nekoliko godina zamora od proširenja na nivou EU i godina u kojima su donosioci odluka u Crnoj Gori bili nezainteresovani za ulazak u EU, stvari su se promijenile s obje strane”, navodi se u saopštenju MEP-a.

Gorčević je kazala da je prije godinu Crna Gora dobila proevropsku vladu sa najvećom podrškom u parlamentu ikad, koja je ovog ljeta čak proširena na dvije trećine poslanika.

“S obzirom na to da 80 odsto naših građana podržava pristupanje Crne Gore EU, Vlada čiji sam dio odlučila je iskoristiti taj potencijal i intenzivirati napore u tom pravcu”, rekla je Gorčević.

Kako je kazala, da bi završili taj proces, Crnoj Gori je potrebna podrška EU za izgradnju institucionalnih kapaciteta, ubrzanje ekonomskog rasta i sprovođenje reformi na održiv način.

“Potrebna nam je odlučnost EU u vezi sa politikom proširenja, a smatram da bi imenovanje komesarke za proširenje iz Slovenije mogao biti pozitivan signal za Crnu Goru”, navela je Gorčević.

Ona je naglasila da se Crna Gora zalaže za pristup zasnovan na zaslugama, jer su napori svakog kandidata individualni, pa bi i odluka o njihovom članstvu trebalo da bude takva.

“Gorčević je imala i bilateralni sastanak sa Dvoržakom, a na marginama Foruma 2000 sastala sa Jaroslavom Zajičekom, direktorom Odjeljenja za vanjsku politiku u Kancelariji predsjednika Češke i Tomašem Pojarom, savetnikom za nacionalnu bezbjednost u Kancelariji predsjednika češke Vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da je princip zasnovan na zaslugama najbolji, kao i da Crnu Goru vide kao šansu za proces proširenja.

“Govorili su i o konkretnim oblastima za intenziviranje saradnje, kao što je ekspertska podrška Češke u pregovaračkom procesu, privlačenje investicija iz ove države, kao i saradnja u oblasti odbrane”, rekli su iz MEP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS