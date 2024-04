Gorčević: Crna Gora ima hrabrost i viziju da bude sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima hrabrost i viziju da bude sljedeća članica Evropske unije (EU), poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na neformalnom sastanku sa ministrima evropskih poslova (GAC), u Briselu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević je istakla odlučnost crnogorske Vlade da, do kraja mandata, državu učini spremnom za članstvo.

“Na tom putu nema prečica niti privilegija, niti ih mi očekujemo. Naš napredak jeste i biće odraz našeg rada i rezultata koje pokažemo“, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da samo tako mogu državu i društvo učiniti politički, ekonomski i finansijski spremnim kako bi bili kompatibilni i održivi u okviru porodice EU.

„Prije 20 godina, svijet je svjedočio hrabroj i vizionarskoj Evropi u kojoj je “Veliki prasak” proširenja donio mir i prosperitet kako EU, tako i u deset novih članica. Danas sam došla ovdje da kažem svojim kolegama iz EU da Crna Gora ima istu hrabrost i viziju“, poručila je Gorčević.

Kako je kazala, jedna dodatna lekcija koju su svi naučili u međuvremenu je da trajni mir i prosperitet mogu biti postignuti samo uz zaštitu dinamičnih demokratija i garantovanjem vladavine prava.

Gorčević je istakla da je, osim donošenja strateških i zakonodavnih akata iz oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, važno izgraditi povjerenje javnosti u pravni sistem i podići svijest o značaju vladavine prava kao ključnog elementa od kojeg zavisi napredak u svim ostalim oblastima.

„Vjerujem da je koordinirana saradnja Vlade, Skupštine i sudske grane vlasti, od suštinskog značaja za napredak u ovoj oblasti. To smo pokazali i u prethodnom kratkom roku i nadam se da će tako biti i u nastavku pregovaračkog procesa“, navela je Gorčević.

Gorčević je istakla da “Crnogorci marljivo rade da dokažu da, sa našim pristupom, EU može imati net zero proširenje“.

Ona je predstavila stanje u procesu pristupanja Crne Gore EU, kao i buduće aktivnosti u vezi sa pripremom i sprovođenjem Reformske agende za Instrument EU za reformu i rast.

Gorčević je ukazala na značaj finansijske podrške EU kroz Plan rasta za Zapadni Balkan i dodala da očekuje da će primjena tog instrumenta osigurati smanjenje socio-ekonomskog jaza između država članica EU i Zapadnog Balkana.

„I ubrzati reformske procese na putu ka EU“, dodala je Gorčević.

Prema njenim riječima, Plan rasta šalje poruku građanima, čija je podrška procesu pristupanja EU skoro 80 odsto, da je pristupanje EU ekonomska priča koja će značajno uticati na njihov svakodnevni život.

„Osim finansijske i tehničke podrške, tu su i eksperti Evropske komisije čija znanja i stručnost nam veoma pomažu u pregovaračkom procesu, a naročito će nam biti potrebni u procesu zatvaranja pregovaračkih poglavlja“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da visoka podrška građana Crne Gore članstvu u EU predstavlja snažan podsticaj Vladi da iskoristi istorijski momenat u aktuelnom geopolitičkom kontekstu, intenzivira sprovođenje reformi i ubrza proces pristupanja.

„Naši građani očekuju viši nivo političke stabilnosti, demokratije i vladavine prava, veće mogućnosti za zapošljavanje, osnivanje malih i srednjih preduzeća, mladi žele obrazovanje u drugim državama članicama, kulturnu interakciju i razmjenu“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da vjeruje da će reforme koje sprovode, uz snažnu podršku iz EU programa i fondova, ubrzati ekonomski napredak i donijeti bolji život našim građanima.

Kako je saopšteno iz MEP-a, ministri evropskih poslova država članica EU su pozdravili snažan zamah reformi i rezultate koje je Vlada ostvarila u kratkom roku.

Navodi se da su ministri istakli da je važno da Crna Gora nastavi da ispunjava kriterijume, posebno u oblasti vladavine prava i dostiže standarde EU.

„Saglasili su se da je zajednička obaveza EU i država regiona da održe zamah proširenja, i istakli punu podršku Crnoj Gori za ubrzanje reformi“, kaže se u saopštenju.

