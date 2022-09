GI 21. maj, DPS, SDP, SD i LP zajedno na izborima u Budvi

Podgorica, (MINA) – Građanska inicijativa (GI) 21. maj učestvovaće na lokalnim izborima u Budvi u okviru građanskog bloka koji čine i Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokratska partija (SDP), Socijaldemokrate (SD) I Liberalna partija (LP).

Iz GI 21. maj saopštili su da je ta odluka donijeta na zajedničkoj sjednici Savjeta i Koordinacionog odbora te GI, Opštinske inicijative (OI) u Budvi, koja je održana u utorak.

“Izraženo je zadovoljstvo što su sve proevropske snage prvi put okupljene sa zajedničkim ciljem vraćanja Budve na put sveopšteg prosperiteta i saniranja loših rezultata retrogradnih politika koje taj grad permanentno uništavaju od 2016. Godine”, navodi se u saopštenju.

Iz GI 21. maj rekli su da će OI u Budvi participirati na zajedničkoj koalicinoj listi stavljajući sve svoje intelektualne potencijale i resurse na raspolaganje političkim partnerima radi postizanja zajedničkog cilja.

To je, kako su kazali, demontaža štetočinske vlasti, koja je uništila i teško ponizila Budvu, uništavajući komunalnu infrastrukturu, privredne kapacitete, posebno one turističke i otimajući tako budućnost svim građanima.

“Eksperti iz OI u Budvi su sačinili predlog programa koji u osnovi sadrži sanacioni program mjera, a koji ima za cilj da sanira nepočinstva aktuelne gradske vlasti”, kaže se u saopštenju.

Iz GI 21. maj rekli su da su taj program dostavili koaliconim partnerima kao osnovu zajedničkog izbornog programa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS