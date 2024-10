Francuska evropska škola simbol posvećenosti kulturnoj razmjeni

Podgorica, (MINA) – Francuska evropska škola igra ključnu ulogu u obrazovanju mladih ljudi u Crnoj Gori, a njeno postojanje simbol je posvećenosti kulturnoj razmjeni, kazala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) saopšteno je da su Jakšić Stojanović i ambasadorka Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske posjetile danas Francusku evropsku školu u Podgorici.

„Ta posjeta je bila prilika za razgovor o značaju Francuske evropske škole u Podgorici, kao međunarodne obrazovne institucije koja pruža obrazovanje djeci svih nacionalnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da Francuska evropska škola u Podgorici, kao dio mreže AEFE, omogućava učenicima uzrasta od 2,5 do 18 godina da usvoje kvalitetno obrazovanje koje je u skladu sa francuskim obrazovnim standardima.

„Jakšić Stojanović je istakla da Francuska evropska škola igra ključnu ulogu u obrazovanju mladih ljudi u Crnoj Gori. Njeno postojanje je simbol naše posvećenosti međunarodnom obrazovanju i kulturnoj razmjeni“, navodi se u saopštenju.

Ona je naglasila važnost učenja francuskog jezika, koji se smatra jednim od najvažnijih jezika u međunarodnoj komunikaciji i kulturi.

Jakšić Stojanović je ukazala na to da učenici koji završavaju tu školu imaju značajne šanse za upis na prestižne univerzitete, što je ključno za njihovu profesionalnu karijeru.

Maske je rekla da učenje francuskog jezika predstavlja značajan iskorak za mlade u Crnoj Gori.

„Vjerujemo da će Francuska evropska škola u Podgorici nastaviti da inspiriše učenike i pruža im alate potrebne za uspjeh u budućnosti“, navela je Maske.

Ona je naglasila da ta škola ne samo da pruža obrazovanje, već i promoviše kulturnu razmjenu između Francuske i Crne Gore.

„Ta škola je važan most između dva naroda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posjeta dodatno osnažila saradnju između Crne Gore i Francuske u oblasti obrazovanja i kulture, s ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja i učenja stranih jezika u Crnoj Gori.

„Direktorica škole Marjolaine Nadal potpisala je Memorandum o pristupanju Cleanup Montenegro mreži sa predstavnicom CUMNE Vanjom Cicmil“, dodaje se u saopštenju.

