Formiran Savjet za prava osoba sa invaliditetom

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela danas odluku o obrazovanju Savjeta za prava osoba sa invaliditetom.

Iz Vlade su saopštili da je Savjet formiran iz potrebe da se sinhronizovanim i odgovornim sistemskim radom unaprijedi zaštita i promocija ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Vlada je danas na sjednici usvojila objedinjeni izvještaj o radu mješovitih komisija za sprovođenje ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade i Islamske zajednice, Vlade i Jevrejske zajednice i Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

“Razmotreni su predlozi mišljenja na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom Temeljnog ugovora sa SPC, podnešenu 9. marta prošle godine od Socijaldemokratske partije, kao i na inicijativu podnešenu 8. novembra 2022. od Radojke Mijanović”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada zaključila da Ustavnom sudu dostavi mišljenja u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo pravde.

Vlada je usvojila informacija o aktivnostima u cilju unapređenja zatvorskog sistema.

“U skladu sa politikom reformi Vlade i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u kontinuitetu sprovode aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija”, kaže se u saopštenju.

Reforme se, kako su rekli iz Vlade, odnose na sve aspekte sistema – zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava uhapšenih osoba, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima.

Iz Vlade su dodali da informacija sadrži i predlog mjera za dalje unapređenje stanja u toj oblasti.

