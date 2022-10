Felten: Izvještaj EK da ne bude obeshrabrujući za građane

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku ne bi trebalo da bude obeshrabrujući za građane, već bi ga trebalo prihvatiti kao putokaz za brži i bolji napredak, rekao je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Felten je, tokom razgovora sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović, kazao da je optimista u pogledu napretka Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU).

“Proces jeste usporen, ali je važno da nema nazadovanja ili stagnacije”, kazao je Felten i istakao da je Crna Gora ipak zadržala primat u regionu.

On je poručio da je važno finalizovati poglavlja 23 i 24, uspostaviti stabilan pravosudni sistem, kroz izbor članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda, i nastaviti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kako je saopšteno, Felten i Đurović su se saglasili da to moraju biti prioriteti Crne Gore, ne samo zbog njenog evropskog puta, već i zbog same države i građana.

Oni su uvjereni da će politički akteri uspjeti da pronađu rješenje i izlaz iz aktuelne kompleksne političke situacije.

“Zajednički je zaključeno da Crna Gora i Njemačka ostvaruju sadržajnu saradnju na multilateralnom planu, posebno u kontekstu opredjeljivanja podrške kandidaturama za članstvo u tijelima i organima Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, konstatovano je da Crna Gora i Njemačka, kao partneri u NATO-u, sarađuju na višem nivou i u okvirima važnim za širu, globalnu bezbjednost.

Đurović je rekla da sveukupne međudržavne odnose Crne Gore i Njemačke karakteriše intenzivna saradnja na svim poljima, dijalog na visokom nivou i konstantan trend unaprjeđenja.

Ona je kazala da Vlada Njemačke konstantno pridaje važnost regionu Zapadnog Balkana, što je, kako je dodala, potvrđeno i stavovima kancelara te države Olafa Šolca.

Đurović je pozdravila odluku Bundestaga da Adis Ahmetović bude imenovan za izvjestioca za Zapadni Balkan spoljno-političkog Odbora, kao i odluku Savezne vlade o imenovanju bivšeg poslanika Bundestaga Manuela Saracina za specijalnog izaslanika Njemačke za Zapadni Balkan.

Prema ocjeni Đurović, to je dodatna potvrda odlučnosti nove njemačke vlade da se snažno angažuje u regionu.

Đurović je naglasila važnost koju Skupština Crne Gore pridaje parlamentarnoj diplomatiji, posebno u aktuelnom trenutku, kao i potrebu daljeg snaženja saradnje kroz parlamentarna radna tijela i grupe prijateljstva.

“Ona je zahvalila na podršci procesu pristupanja Crne Gore EU i izrazila očekivanje da ekspertska i politička pomoć Njemačke neće izostati ni u narednom periodu, naglasivši da za Crnu Goru proces evropske integracije nema alternativu”, rekli su iz Skupštine.

Đurović je, potencirajući potrebu jačanja regionalne saradnje i povezivanja zemalja regiona sa EU, ukazala na značaj Berlinskog procesa koji je pokrenula Njemačka, koja na taj način daje konkretnu podršku državama Zapadnog Balkana.

Ona je, komentarišući rat u Ukrajini, kazala da je Crna Gora beskompromisno partner EU i odgovorna NATO saveznica, naročito u isticanju i zaštiti prava svih država da samostalno biraju svoje spoljnopolitičko opredjeljenje i bezbjednosne

aranžmane.

“Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, Đurović je istakla zainteresovanost za privlačenje njemačkog kapitala u takozvane greenfield investicije, intenziviranje privredne saradnje i organizovanje poslovnih foruma, kao i jačanje trgovinske razmjene”, naveli su iz Skupštine.

Kako su saopštili, Đurović je ukazala na značaj razvojne pomoći Njemačke Crnoj Gori koja se realizuje posredstvom Njemačke agencije za međunarodnu saradnju i KfW banke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS