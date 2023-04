Fajon: Očekujemo da se Crna Gora vrati na evropski put

Podgorica, (MINA) – Podrška građana Crne Gore Evropskoj uniji (EU) od 75 odsto velika je poruka za novoizabranog predsjednika Jakova Milatovića, ali i sve partije u zemlji, kazala je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

„Ako slušaju građane, svi oni znaju gdje im je put, a to je Evropa“, rekla je Fajon Pobjedi.

Ona je navela da joj je drago što su predsjednički izbori protekli u demokratskoj, fer i transparentnoj atmosferi.

Fajon je poručila da su politička stabilnost i povratak na evropski put ono čemu bi Crna Gora trebalo da teži.

Ona je kazala da je Milatoviću čestitala i izrazila nadu da će sarađivati kada je u pitanju napredak Crne Gore na EU putu.

“On mi je zahvalio i potvrdio da ćemo sarađivati kada je u pitanju proces približavanja EU. I predsjednica Slovenije mu je uputila čestitku”, dodala je Fajon.

Na pitanje da li od Milatovića i partije kojoj pripada očekuje da mogu da vrate zemlju na pređašnji put, ona je odgovorila potvrdno.

“Očekujem to, razgovarali smo jednom. Ne očekujte da ću nekoliko dana nakon izbora dati neke procjene, sačekajmo da prođe makar 100 dana da vidimo šta će učiniti”, rekla je Fajon.

Komentarišući zakazane parlamentarne izbore, ona je kazala da očekuje da će to biti fer i demokratski izbori.

Fajon je rekla da svi žele da se Crna Gora vrati na put prema EU.

“Sad imamo i Ustavni sud, nadam se da će biti funkcionalan. Više od 75 odsto građana podržava EU, to je velika poruka i Milatoviću i svim parlamentarnim i partijama koje će učestvovati na izborima”, navela je Fajon.

Ona je poručila da Slovenija želi da pomogne Crnoj Gori kroz proces reformi da bi što prije ušla u EU i da se vrati na put gdje je nekad bila, a bila je najuspješnija zemlja.

Slovenija, kako je istakla Fajon, ostaje vjerni prijatelj, velika podrška i saveznica Crnoj Gori, kao i ostalim državama Zapadnog Balkana.

“Tu smo da pomognemo, a takođe smo spremni da među ostalim državama članicama EU širimo važnost procesa proširenja, kao i potrebnu pomoć”, navela je Fajon.

