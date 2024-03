Podgorica, (MINA) – Evropska i evroatlantska orijentacija regiona mora biti sačuvana i dodatno ohrabrena, poručila je vršiteljka dužnosti (v.d.) generalne direktorice za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), Milena Kalezić.

Ona je to kazala na sastanku kojim je ozvaničen početak predsjedavanja Albanije Američko-jadranskom poveljom.

Iz MVP-a i Ministarstva odbrane saopšteno je da su Crnu Goru na sastanku političkih direktora ministarstava vanjskih poslova i odbrane Američko-jadranske povelje, održanom danas u Tirani, predstavljale Kalezić i v.d. generalne direktorice za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane, Radmila Perović.

„Ključni prioriteti ovogodišnjeg predsjedavanja inicijativom, pored promocije evropske i evroatlantske integracije regiona i podrške daljoj implementaciji politike otvorenih vrata, biće usmjereni na proširenje oblasti i modaliteta saradnje, uključujući i oblasti suprotstavljanja hibridnim prijetnjama, sajber pitanja i jačanje otpornosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom dvije radne sesije učesnici diskutovali o aktuelnim bezbjednosnim i političkim izazovima.

Iz MVP i Ministarstva odbrane rekli su da su, u tom kontekstu, učesnici istakli neophodnost dalje adaptacije Američko-jadranske povelje i jačanje mehanizama za adekvatno suprotstavljanje savremenim prijetnjama sa kojima se suočava međunarodna zajednica, ali i region.

„Takođe, razmotrene su buduće aktivnosti Povelje i mogućnosti za dalje jačanje saradnje država članica i posmatrača“, kaže se u saopštenju.

Kalezić je ukazala na značaj Povelje za dalju integraciju regiona i zajednički odgovor na izazove s kojima se države suočavaju.

„U tom kontekstu, ocijenjeno je da evropska i evroatlantska orijentacija regiona mora biti sačuvana i dodatno ohrabrena, a kao ključni preduslov dugoročne stabilnosti i prosperiteta naših država istakla je značaj strateškog partnerstva između Evropske unije (EU), NATO-a i Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju.

Kalezić je dodala da se mora nastaviti sa zajedničkim naporima i angažmanima kako bi se osiguralo stabilno i bezbjedno okruženje na Zapadnom Balkanu, u svjetlu kontinuiranih interesa i malignih uticaja trećih strana.

Ona je, s tim u vezi, posebno naglasila značaj komplementarnog djelovanja EU i NATO-a u regionu.

Perović je, kako je saopšteno, istakla činjenicu da su države Zapadnog Balkana u proteklom periodu pokazale spremnost da zajedničkim naporima, u duhu solidarnosti i međusobne podrške, doprinesu jačanju regionalne stabilnosti.

Ona je navela da je globalna bezbjednosna struktura konstantno izložena novim izazovima i da se samo udruženim snagama mogu osigurati trajni mir i sigurnos.

Prema riječima Perović, upravo Američko-jadranska povelja već 20 godina služi kao odlična platforma za jačanje međusobnog povjerenja i unapređenje odbrambenih kapaciteta.

Ona je naglasila da Crna Gora, kao članica Povelje, ostaje posvećena aktivnom doprinosu inicijativi, kroz razne projekte.

„Kao i da ćemo u predstojećem periodu podržati niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje regionalne saradnje, ali i zajednički doprinos globalnom miru i stabilnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP i Ministarstva odbrane rekli su da je na sastanku usvojen Akcioni plan predsjedavanja Albanije Američko-jadranskom poveljom za ovu godinu, kojim je predviđeno održavanje 14 aktivnosti na radnom i visokom nivou, u cilju unapređenja političke i odbrambeno-vojne saradnje država članica Povelje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici država članica A5 inicijative – Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i država posmatrača – Kosova, Slovenije i Srbije.

