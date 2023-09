Eskobar: Milatović saglasan sa američkim stavom o vladi

Podgorica, (MINA) – Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar kazao je da su američke diplomate kod crnogorske delegacije u Njujorku, konkretno predsjednika Jakova Milatovića, uvidjele razumijevanje u vezi sa potrebom da proevropske stranke formiraju Vladu.

On je naveo da je Milatović imao važne i produktivne sastanke sa savjetnikom u Stejt dipartmentu Derekom Šoleom, državnim sekretarom i predstavnicima Bijele kuće.

Eskobar je kazao da su Sjedinjene Američke Države (SAD) bile vrlo jasne da žele da vladu čine isključivo partije usredređene na evropske integracije i posvećene NATO-u, koje dijele stav u vezi sa Rusijom.

“Mislim da smo bili vrlo jasni u vezi sa tim i on je signalizirao da se saglasio sa tim. Želimo da se formira vlada i okupe stranke. On, kao šef države, ima veoma važnu ulogu da ljudima prenese pravu poruku. Tako da smo uvjereni da je razumio ono što smo mu prenijeli”, rekao je Eskobar za Glas Amerike.

On je, međutim, izrazio i zabrinutost što se Zapadni Balkan, kako je ukazao, razvija u dvije brzine.

Kako je naveo Eskobar, sa jedne strane su članice Sjevernoatlantske alijanse veoma posvećene svom NATO i evropskom putu, dok se preostale tri “bore sa poteškoćama”.

“Tokom susreta sa njima dosljedno sam prenio da SADpodržavaju njihov evroatlantski put. Voljeli bismo i željeli da sve one riješe unutrašnje i regionalne razlike koje ih sprječavaju da napreduju”, rekao je Eskobar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS