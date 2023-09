Eskobar: Crna Gora dobar kandidat za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se pokazala kao pouzdan saveznik u NATO-u i dobar kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazao je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

On je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekao da SAD sa Crnom Gorom imaju veoma bliske odnose.

„Crna Gora se pokazala ne samo kao pouzdan saveznik u NATO-u, već i kao dobra država kandidat za članstvo u EU“, naveo je Eskobar.

On je poručio da su izuzetno uzbuđeni zbog nivoa partnerstva koji očekuju sa novim predsjednikom i novim premijerom.

“Predsjednik Crne Gore je dobro primljen u Njujorku i ostavio je veoma pozitivan utisak na sve sa kojima je komunicirao iz američke vlade”, kazao je Eskobar.

On je dodao da su se svi, u svakoj izjavi i svakom saopštenju, složili da je trenutno najveći izazov za evropsku bezbednost ničim izazvana agresija na Ukrajinu.

Eskobar je dodao da su u četvrtak, na radnom doručku A5 grupe, izdali deklaraciju o potrebi da se podrži Ukrajina protiv ruske agresije.

„Tako da u kontekstu svega toga, mislim da svi naši balkanski sagovornici, svi naši crnogorski sagovornici shvataju da sada nije vreme da se Rusiji daje platforma za miješanje na Zapadnom Balkanu“, kazao je Eskobar.

Upitan šta vidi kao izlaz iz zastoja u kom se trenutno nalazi dijalog Srbije i Kosova, on je rekao da trenutno nema alternative za dijalog.

Kako je poručio Eskobar, važna stvar za obje strane je da nastave da se drže dijaloga.

“Siguran sam da ste vidjeli izjavu visokog predstavnika EU Žozepa Borelja. Mi zaista pozivamo kosovsku stranu da bude konstruktivnija. I moram da kažem da sam pomalo uznemiren zbog poruka koje dolaze iz Prištine”, rekao je Eskobar.

On je naveo da ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti kod specijalnog predstavnika EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka.

“Ja sam radio sa Lajčakom. Ne nalazim nikakve dokaze pristrasnosti. Ne nalazim nikakve dokaze o dosluhu u radu kako bi se davala prednost interesima Srbije u ovome”, dodao je Eskobar.

On je kazao da EU pokušava da stvori uslove za normalizaciju i harmonizaciju za integraciju u EU u isto vrijeme.

“Tako da mislim da je odgovor da obje strane pojačaju svoju posvećenost, a za Kosovo da pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu EU”, naveo je Eskobar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS