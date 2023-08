Eko-tim: Poražavajući rezultati Vlade u sprovođenju zelene agende

Podgorica, (MINA) – Rezultati Vlade u sprovođenju zelene agende za Zapadni Balkan poražavajući su, pokazali su rezultati sveobuhvatne analize strateškog i zakonodavnog okvira u oblastima relevantnim za zelenu agendu koju je sprovela nevladina organizacija (NVO) Eko-tim.

Kako se navodi, razlog za to su duboka polarizacija između vladajuće većine i opozicije, zategnuti odnosi i nepovjerenje, nedovoljni kadrovski kapaciteti, nepostojanje jasno definisanih uloga i odgovornosti i funkcionalnog mehanizma međusektorske koordinacije

Andrija Krivokapić iz Eko-tima rekao je da je do sada, od 58 konkretnih mjera, realizovana samo jedna mjera iz svih pet stubova zelene agende za Zapadni Balkan, odnosno dva odsto od ukupnog broja mjera.

On je rekao da je u toku realizacija 47 odsto mjera, dok je 51 odsto od ukupnog broja mjera nerealizovano.

“Iako je zelena agenda za Zapadni Balkan ključni pokretač tranzicije ka modernim, karbonski neutralnim ekonomijama koje su otporne na klimatske promjene, trenutna politička situacija u Crnoj Gori, okarakterisana je nedovoljnom ambicijom i voljom”, rekao je Krivokapić.

Kako je dodao, zelena agenda za Zapadni Balkan okarakterisana je i nedostatkom prioritizacije tog procesa, što rezultira lošoj dinamici sprovođenja mjera iz Akcionog plana zelene agende za Zapadni Balkan.

Krivokapić je rekao da se usvajanjem Evropskog zelenog dogovora, Evropska unija (EU) opredijelila da bude globalni lider i pokretač tranzicije ka nultim emisijama koji pomaže i podstiče druge da slijede isti put.

On je naveo da se Zapadni Balkan, uključujući i Crnu Goru, pridružio toj inicijativi potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan 10. novembra 2020. godine.

“Zelena agenda za Zapadni Balkan je instrument za ostvarivanje Evropskog zelenog dogovora u našem regionu”, rekao je Krivokapić.

On je naveo da su se države regiona obavezale na sprovođenje Zelene agende kao svojevrsne „mape“ za niz konkretnih akcija i mjera koje treba da dovedu do „niskougljeničnog“ razvoja regiona i privrednog rasta u skladu sa načelima održivog razvoja.

“Postizanjem Evropskog zelenog dogovora na nivou EU i inicijativom u okviru Berlinskog procesa, zelena agenda za Zapadni Balkan postaje pravno obavezujuća za države Zapadnog Balkana, a time i važan faktor uspješnosti pretpristupnog procesa Crne Gore sa EU”, rekao je Krivokapić.

On je rekao da, kako bi se stanje poboljšalo, neophodno je podići i stepen političkog opredjeljenja za pitanja zelene agende za Zapadni Balkan, obezbijediti budžetska sredstva za sprovođenje mjera.

Krivokapić je dodao da je neophodno raditi na unapređenju kapaciteta institucija zaduženih za sprovođenje zelene agende za Zapadni Balkan, uključiti širu javnost, obezbijediti fer i transparentan proces.

