EK danas predstavlja izvještaj o napretku Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) predstaciće danas Izvještaj o Crnoj Gori za ovu godinu.

Kako je najavljeno, evropski komesar Oliver Varhelji će, na sjednici Odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove, predstaviti ovogodišnji Paket o proširenju koji uključuje i Izvještaj o Crnoj Gori.

Varhelji će, nakon toga, imati konferenciju za novinare koja će biti prenošena uživo u Evropskoj kući u Podgorici, gdje su planirane i izjave za javnost šefice Delegacije Eevropske unije (EU) Oane Kristine Pope i ministarke evropskih poslova Jovane Marović.

U Nacrtu izvještaja, čije je djelove objavio Radio Slobodna Evropa, navodi se da Vlada i Skupština Crne Gore nijesu uspjele da u praksi pokažu angažovanje u pogledu reformske agende u vezi sa EU.

U dokumentu se navodi da su polarizacija političkih tenzija, odsustvo angažmana između političkih partija i neuspjeh u izgradnji konsenzusa o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa nastavljeni, i da su doveli do pada dvije razdvojene vlade tokom glasanja o nepovjerenju.

Napominje se da je sporazum za Srpskom pravoslavnom crkvom imao uticaja u političkoj atmosferi, kao i da je izazvao rast tenzija.

Ocijenjeno je da nije postignut napredak u pogledu sveobuhvatne reforme izbornog pravnog i institucionalnog okvira, uključujući preporuke OEBS-a i ODHIR-a nakon posmatračke misije parlamentarnih izbora, održanih 2020. godine.

U Nacrtu izvještaja se navodi da su rad Skupštine obilježili bojkoti vladajuće većine i opozicije, promjene vlade i smjena dvojice predsjednika Skupštine.

Visoku ocjenu Crna Gora u izvještaju ima po pitanju usklađivanja sa spoljnom politikom EU.

