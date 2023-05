Đurović osudila skandiranje navijača Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović osudila je neprimjereno skandiranje navijača Sutjeske uoči utakmice u Podgorici i pozvala nadležne da preduzmu mjere kako bi to nedjelo adekvatno sankcionisali.

„Nacionalizam, mržnja i netolerancija ne mogu biti prihvatljivi u Crnoj Gori kao multinacionalnoj i multikonfesionalnoj državi“, napisala je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Ona je poručila da se ne smije dozvoliti da se vrati duh devedesetih godina.

„Moramo čvrsto stajati na braniku osnovnih civilizacijskih vrijednosti za koje smo se dugo borili“, rekla je Đurović.

Navijači Sutjeske sinoć su u blizini stadiona u Glavnom gradu, uoči utakmice finala Kupa između Sutjeske i Arsenala iz Tivta, uzvikivali “Nož, žica, Podgorica”.

