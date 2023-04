Đurović osudila napad na Erakovića

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović najoštrije je osudila napad na poslanika Demokratske partije socijalista Jevta Erakovića i pozvala nadležne organe da preduzmu sve kako bi počinilac bio adekvatno sankcionisan.

Ona je kazala da nasilje zbog nacionalne pripadnosti i političkog opredjeljenja ne smije postati normalnost u Crnoj Gori.

“Kao predsjednica Skupštine, najoštrije osuđujem današnji napad na poslanika Erakovića i pozivam nadležne organe da preduzmu sve kako bi počinilac bio adekvatno sankcionisan”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

