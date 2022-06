Đurović: Kroz reformske procese ostvarićemo ciljeve

Podgorica, (MINA) – Pred Crnom Gorom su brojni ciljevi, koji će kroz reformske procese biti ostvareni, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović, dodajući da očekuje da će to biti adekvatno prepoznato od evropskih zvaničnika.

Đurović je, tokom razgovora sa ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori Viorelom Matejem Ardeleanuom, ukazala na tradicionalno dobre i prijateljske odnose dvije države i pozdravila privrženost Rumunije Zapadnom Balkanu.

Kako je saopšteno iz Skupštine, ona je istakla da je Crna Gora posvećen i odgovoran partner Evropske unije (EU).

Đurović je rekla da aktuelna geopolitička situacija zahtijeva da politika proširenja ostane visoko na agendi Unije.

Ona je navela da članstvo u NATO-u Crnoj Gori daje dodatnu sigurnost i podsticaj.

„Pred Crnom Gorom su brojni ciljevi, koje ćemo kroz reformske procese ostvariti i očekujem da će to biti adekvatno prepoznato od evropskih zvaničnika“, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, značajan kapital je podrška građana članstvu Crne Gore u EU, i to je velika šansa koja se ne smije propustiti.

Đurović je istakla da su nova parlamentarna većina i Skupština snažno usmjerene ka sprovođenju ključnih reformi.

Kako je dodala, tehničko-ekspertska iskustva Rumunije višestruko su korisna za evropsku integraciju Crne Gore.

Prema riječima Đurović, Crna Gora je već deset godina u procesu pregovora sa EU, a od 2017. godine nije zatvoreno nijedno pregovaračko poglavlje, što je praksa koja se mora mijenjati što prije.

Đurović je istakla da očekuje veću posvećenost EU Zapadnom Balkanu, kao i da se u stvarnosti pokaže da je politika proširenja i dalje živa.

“Pozdravila je dodjeljivanje statusa kandidata Ukrajini i ponovila da će ta država od Crne Gore i dalje imati finansijsku, humanitarnu, kao i ekspertsku podršku i pomoć u procesu pristupanja EU, ali i iskazala razočarenje zbog izostajanja konkretnih rezultata i poruka državama Zapadnog Balkana u pogledu njihovog daljeg napretka u procesu pridruživanja EU”, kaže se u saopštenju.

Ardeleanu je kazao da rumunske vlasti pružaju bezrezervnu podršku Crnoj Gori na putu ka EU.

On je naveo da je uvjeren da će Crna Gora postati dio evropske porodice u što skorijem periodu.

Ardeleanu je naglasio da Rumunija cijeni napore Crne Gore u pogledu usaglašavanja sa politikom i praksama EU, apostrofirajući da će nastaviti da pružaju ekspertizu kako bi evropska integracija bila ubrzana.

Na sastanku je konstatovano da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u domenu ekonomije, poljoprivrede, proizvodnje hrane, životne sredine i IT sektoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS