Đurović čestitala Hrvatskoj desetogodišnjicu ulaska u EU

Podgorica, (MINA) – Predsjednca Skupštine Crne Gore Danijela Đurović čestitala je Hrvatskoj na desetogodišnjici ulaska u Evropsku uniju (EU) i na svim uspjesima ostvarenim tokom tog perioda.

Đurović je na Tviteru /Twitter/ kazala i da članstvo u EU ostaje strateški cilj Crne Gore.

“Radujemo se danu kada ćemo se pridružiti našim susjedima u klubu najuspješnijih država svijeta”, rekla je Đurović.

