Đuričković: Odgovori ambasada opisuju urušavanje međunarodnog ugleda Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odgovori ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Njemačke o posredovanju u predaji amandmana Crne Gore na Nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici, najbolje opisuju kojom brzinom se urušava međunarodni ugled države, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Iz Američke ambasade u Podgorici su kazali da Stejt departmenta ne posreduju u predaji amandmana, a iz Ambasade Njemačke da nemaju informacije o pregovorima o Nacrtu rezolucije.

Međunarodni sekretar SD-a Miloš Đuričković rekao je da izjava Pokreta Evropa sad, da amandmane predlažu uz posredovanje SAD-a, nije iznenađenje.

“Čvrsto sam uvjeren da je riječ o nekom bratu od tetke koji je na privremenom radu u SAD-u, koji je u pauzi između kuće i posla ponudio posredovanje”, naveo je Đuričković.

Prema njegovim riječima, današnji odgovori ambasada SAD-a i Njemačke najbolje opisuju na koje “grane je spala” crnogorska diplomatija.

“I kojom brzinom se urušava međunarodni ugled Crne Gore”, naveo je Đuričković.

On je kazao da i ovog puta, baš kao u slučaju protesne note Bosne i Hercegovine (BiH), građani i mediji informacije ne dobijaju od Ministarstva vanjskih poslova (MVP) i Vlade, već moraju da traže odgovore od ambasada drugih zemalja.

“Nakon mjeseci ćutanja MVP-a i Vlade povodom učešća crnogorskih zvaničnika na proslavi neustavnog Dana Republike Srpske, posjete (Milorada) Dodika i protesne note BiH, glasanja na Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje i Savjetu Evrope, uvreda koje u kontinuitetu stižu od režima (Aleksandra) Vučića, najavljeni amandmani predstavljaju najveću diplomatsku aktivnost 44. Vlade”, rekao je Đuričković.

On je kazao da je, nažalost, posvećenost i predanost Vlade i MVP-a posljedica podaničkog mentaliteta, a ne nezavisnosti u vođenju vanjske politike.

Đuričković je rekao da je glavni pregovarač Crne Gore sa EU već napustio svoje obaveze i posvetio se lokalnim izborima.

“Bilo bi finansijski racionalno da se istim primjerom vodi i šef diplomatije Filip Ivanović, jer se sve odluke po pitanju vanjske politike Crne Gore svakako donose u Beogradu, eventualno po koja odluka u skupštinskoj kapelici vojvode Mandića”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS