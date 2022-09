Đukanović: Prepoznatljiv izraz Novakovića vrijedno nasljeđe crnogorskog novinarstva

Podgorica, (MINA) – Prepoznatljiv novinarski i voditeljski izraz Marka Novakovića, kao i njegova pronicljivost i bespoštedna posvećenost poslu, ostaće vrijedno nasljeđe crnogorskog novinarstva i putokaz novim generacijama novinara, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Glavni i odgovorni urednik TV 7 Marko Novaković preminuo je iznenada u 54 godini.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je, u telegramu Novakovićevoj porodici, rekao da je sa iskrenim žaljenjem primio vijest o iznenadnoj smrti cijenjenog novinara, publiciste i urednika TV 7.

“Neka Vam utjeha u nenadoknadivom gubitku bude sjećanje na njegov časni lik, privrženost porodici i njegovoj Crnoj Gori, čijem je dobru bio iskreno posvećen”, kaže se u telegramu Đukanovića.

