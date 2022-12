Đukanović: Perspektiva članstva zemalja regiona u EU jasna

Podgorica, (MINA) – Perspektiva članstva zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU) je jasna, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović i poručio da Crna Gora više ne smije da gubi dragocjeno vrijeme i prilike.

„Odlične vijesti za region od naših evropskih prijatelja i partnera“, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je čestitao Bosni i Hercegovini na dobijanju statusa kandidata za članstvo u EU.

“Zasluženo i važno za prosperitet svih građana“, rekao je Đukanović.

On je čestitao i Kosovu na odobrenoj viznoj liberalizaciji i predaji aplikacije za članstvo – prvom koraku ka evropskoj budućnosti.

“Perspektiva članstva zemalja Zapadnog Balkana u EU je jasna. Crna Gora više ne smije da gubi dragocjeno vrijeme i prilike”, poručio je Đukanović.

