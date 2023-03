Đukanović: Imao sam neupitno pravo da raspustim Skupštinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović rekao je da je imao neupitno pravo da po Ustavu raspusti Skupštinu.

Đukanović je, u Specijalnoj emisiji Gradske televizije, kazao da njegov potez da raspušti Skupštinu “nije iznenadio”.

On je naveo da je primijenio direktnu ustavnu normu da ima pravo da, pod određenim okolnostima, raspusti parlament, prenosi Gradski portal.

Prema njegovim riječima, dosadašnja parlamentarna većina donijela je neustavne izmjene Zakona o predsjedniku, kako bi omogućila izbor treće Vlade, nakon prethodne dvije od izbora 30. avgusta 2020.

“Pokazalo se tačnim moje obrazloženje zašto nijesam dao mandat trećem mandataru (Miodragu Lekiću). Nedvosmisleno sam znao da tamo ne postoji dovoljna parlamentarna većina koja bi mogla potvrditi predlog mandatara za izbor Vlade”, kazao je Đukanović.

On je rekao da je neustavni Zakon o predsjedniku dio pravnog sistema, sve dok ga Ustavni sud ne proglasi nevažećim.

“Raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora manji je rizik od trajanja dosadašnje parlamentarne većine i smijenjene Vlade”, naveo je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS