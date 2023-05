Đukanović: Crna Gora saosjeća sa Srbijom u teškim trenucima

Podgorica, (MINA) – Tragedija koja se danas dogodila u Osnovnoj školi (OŠ) “Vladislav Ribnikar” u Beogradu ostavlja bez riječi i izaziva ogromnu tugu za mladim izgubljenim životima, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je u svoje i ime građana Crne Gore uputio telegram sa izrazima najdubljeg saučešća predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom nezapamćene tragedije.

“Crna Gora saosjeća sa Srbijom u ovim teškim trenucima za Vašu zemlju i njeno društvo”, poručio je Đukanović.

On je kazao da je sa zaprepašćenjem primio vijest o tragediji u Beogradu.

„Zločin, koji ne pamtimo u regionu, ostavlja bez riječi i izaziva ogromnu tugu za mladim izgubljenim životima. U ime građana Crne Gore i svoje ime upućujem Vam izraze najdubljeg saučešća. Molim Vas da izraze saučešća prenesete i porodicama nastradalih“, navodi se u telegramu.

U pucnjavi u OŠ “Vladislav Ribnikar” u centru Beograda poginulo je osam učenika i čuvar, a ranjeno je šestoro djece i jedan nastavnik.

