Đukanović: Crna Gora partner Ukrajine u njenoj pravednoj borbi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje pouzdan i trajan partner Ukrajine u njenoj pravednoj borbi i odbrani slobodne Evrope i evropskih vrijednosti, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On se danas sastao sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori Olehom Herasimenkom.

“Snažna potvrda prijateljstva i partnerstva Crne Gore i Ukrajine tokom današnjeg razgovora. Crna Gora ostaje pouzdan i trajan partner Ukrajine u njenoj pravednoj borbi, odbrani slobodne Evrope i evropskih vrijednosti”, naveo je Đukanović na Tviteru.

