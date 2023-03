Dukaj: Težimo profesionalnoj, transparentnoj i otvorenoj javnoj upravi

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) posvećeno teži profesionalnoj, transparentnoj i otvorenoj javnoj upravi, koja pruža efikasne i kvalitetne usluge građanima i privredi, rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Dukaj je to rekao na Donatorskom koordinacionom sastanku sa predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija na kome su predstavljeni rezultati i prioritetu MJU-a.

“Posvećeno težimo profesionalnoj, transparentnoj i otvorenoj javnoj upravi, koja pruža efikasne i kvalitetne usluge građanima i privredi, ali i javnoj upravi koja posjeduje adekvatne kapacitete za uvođenjenje i poboljšanje standarda na putu ka Evropskoj uniji”, istakao je Dukaj.

Generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje Marija Hajduković predstavila je rezultate Ministarstva.

“Ona je ukazala na planirane prioritetne aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

