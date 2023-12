Dukaj: Samo ujedinjeni možemo postići velike stvari

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj čestitao je Badnji dan i Božić nadbiskupu barskom Roku Đonlešaju, sveštenstvu i svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti, kao i onima koji po gregorijanskom kalendaru slave najradosniji hrišćanski praznik.

“U ime Ministarstva javne uprave, kao i u svoje lično ime, koristim priliku da poželim srećan Badnji dan i Božić, neka proslava Hristovog rođenja bude nada i vjera u bolje sjutra, u mir, razumijevanje, ljubav i blagostanje za sve ljude širom svijeta“, naveo je Dukaj.

On je kazao da su neke od glavnih poruka Božića ljubav i jedinstvo, i istakao „da samo ujedinjeni i jedinstveni možemo postići velike stvari, na dobrobit svih građana“.

„Sam praznik nas inspiriše da činimo dobra djela, budemo zahvalni i podržavamo jedni druge. U tom duhu želim vam da ove svete dane provedete u ljubavi, sreći i napretku”, poručio je Dukaj.

