Dukaj: Moderna i efikasna javna uprava prioritet

Podgorica, (MINA) – Uspostavljanje efikasne, racionalne i transparentne javne uprave na državnom i lokalnom nivou, prioritet je Ministarstva javne uprave (MJU), kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz MJU, Dukaj se sastao danas sa ambasadorom Palestine u Crnoj Gori, Rabijem Alhantoulijem.

Dukaj je istakao da dvije države baštine tradicionalno dobre i prijateljske odnose i da postoji prostor za produbljivanje saradnje.

On je upoznao Alhantoulija sa ciljevima i aktivnostima Ministarstva.

MJU je, kako je kazao Dukaj, posvećeno digitalnom razvoju i modernizaciji javne uprave, kao značajnom segmentu reforme javne uprave.

„Prioritet nam je uspostavljanje efikasne, racionalne i transparentne javne uprave – uprave koja je okrenuta ka građaninu, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou”, rekao je Dukaj.

Alhantouli je, kako je saopšteno, podsjetio na kontinuitet sadržajnih i prijateljskih odnosa dvije zemlje i upoznao Dukaja sa situacijom u Palestini, kao i sa spremnošću da tokom svog diplomatskog mandata ojača saradnju Crne Gore i Palestine.

„Alhantouli i Dukaj su pozdravili razvoj partnerskih odnosa dvije zemlje i ocijenili da postoji veliki potencijal za dalji razvoj saradnje u narednom periodu, naročito u procesu reforme javne uprave, kao i na polju sajber bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

