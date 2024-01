Dukaj: Hitno ispitati okolnosti napada na albanske državljane

Podgorica, (MINA) – Politički direktor Albanske alternative Maraš Dukaj pozvao je nadležne da hitno ispituju sve okolnosti incidenta u kojem je, prema objavama na društvenim mrežama, osam osoba u uniformama u Herceg Novom maltretiralo tri državljanina Albanije.

Dukaj je u izjavi dostavljenoj medijima pozvao nadležne organe da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti i da o svim relevantnim detaljima što prije obavijeste javnost.

„Crna Gora, nažalost, ima loše iskustvo jednog sličnog incidenta koji se dogodio početkom prošle godine, ali, na svu sreću, i mnogo dužu viševjekovnu tradiciju dobrosusjedstva, otvorenosti, srdačnosti i čojstva“, kazao je Dukaj.

On je istakao da krivična djela ne čine ni narodi, ni institucije, nego pojedinci koji imaju ime i prezime.

Zato je, kako je kazao, nužno vinovnike hitno identifikovati, kako ne bi bilo ni pomisli o bilo kakvoj kolektivnoj krivici, a pogotovo ne politici.

„Ovo je suština onoga što sam prenio popodne zvaničnicima Albanije koji su me zvali interesujući se za ovaj nemili događaj“, dodao je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS