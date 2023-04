Državne institucije doprinose nastavku politike širenja mržnje

Podgorica, (MINA) – Odluka da se ne odredi pritvor osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti potpredsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Jevta Erakovića, već da se prijetnje smrću i progonom Crnogoraca sankcionišu mjerom zabrane prilaska, je sramna, saopštili su iz DPS-a.

Iz te stranke su kazali da ta odluka predstavlja doprinos državnih institucija nastavku politike širenja mržnje i netrpeljivosti.

“Očito je da su prijetnje i nasilje, shodno odluci suda, dozvoljeni samo ako je napadač na dovoljnoj udaljenosti – na otprilike 55 metara daljine”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je takva odluka teško shvatljiva ukoliko se zna da je, kako su kazali, napadač iznio neistine u svojoj odbrani koje su snimcima sa video nadzora pumpe jasno i demantovane, a koje bezočno i bez provjere prenose pojedini mediji.

“Biće ipak da je na odluku uticala i jutrošnja kolumna jednog od ideologa “oslobođenja Crne Gore” nakon 30. avgusta, koji je napad na potpredsjednika DPS-a u svom maniru relativizovao i ismijavao baš onako kako relativizuje sve ono što se dešava u Crnoj Gori u posljednje tri godine”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da, bez obzira na takve okolnosti, neće pristati na atmosferu mržnje, nasilja i napada na političke istomišljenike.

“Borićemo se institucionalno i vaninstitucionalno ukoliko bude potrebno, a advokatski tim DPS-a će uložiti žalbu na odluku, i to ne zbog slučaja Erakovića, već pojave koja je opasna i ozbiljna, a to je potcjenjivanje nasilja od strane pravosudnih organa”, kaže se u saopštenju.

Na taj način, kako su rekli iz DPS-a, oni koji bi trebalo da štite društvo od nasilja, svjesno ili nesvjesno, postaju njegovi podstrekači.

