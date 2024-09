Državna i lokalna vlast ugrozile zdravlje građana

Podgorica, (MINA) – Vlada je sakrila od javnosti pojavu kju groznice, koja ugrožava stočni fond i utiče na javno zdravlje, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali nosioce vlasti na državnom i lokalnom nivou da podnesu ostavke.

Poslanica DPS-a Aleksandra Despotović kazala je na konferenciji za novinare da prebacivanje odgovornosti sa jedne na drugu instancu još više podstiče sumnju građana da se na vrijeme nije reagovalo.

Ona je naglasila da zdravlje građana treba da bude iznad politike.

“Najmanje što odgovorni nosioci vlasti na državnom i lokalnom nivou treba da učine, jeste da podnesu ostavke iz moralnih razloga”, rekla je Despotović.

Ona je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazala da premijer Milojko Spajić treba da “zaroni” u probleme crnogorske poljoprivrede i preuzme odgovornost za obavljanje premijerske funkcije za koju je plaćen.

Despotović je kazala da je Vlada sakrila od javnosti pojavu kju groznice, koja ugrožava stočni fond i utiče na javno zdravlje građana.

“Svjedočimo moralnoj devastaciji, jer premijer i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su trebali izaći na teren u Župu, da umire javnost, a ne da o ovom skandalu ćute tri dana”, rekla je Despotović.

Kako je rekla, sakrivanje bolesti od javnosti ukazuje da nadležne institucije nijesu spremno dočekale pojavu bolesti, jer da jesu, bio bi donesen protokol zbrinjavanja eutanaziranih životinja na lokalnom i državnom nivou.

“Pokazalo se da nema plana upravljanja u kriznim situacijama, već samo prebacivanje odgovornosti sa jedne službe na drugu. Da li se radi o neznanju, neodgovornosti ili neprofesionalnosti”, navela je Despotović.

Ona je kazala da zbog neblagovremenog reagovanja institucija nije pronađen uzrok infekcije i da je potrebno najprije locirati problem i utvrditi koliko u strukturi uginulih grla ima grla iz uvoza, a koliko iz sopstvene reprodukcije.

Prema riječima Despotović, ako se radi o uvezenim grlima od prošle godine, onda treba utvrditi da li su sprovedene sve mjere nadzora, karantina, dozvola za uvoz i slično.

“Epidemiolozi je trebalo da budu na terenu i, u skladu sa epidemiološkim upitnikom, utvrditi izvor i porijeklo bolesti, kako bi se preduzele adekvatne mjere saniranja”, dodala je Despotović.

Ona je, komentarišući navode direktora Uprave za bezbjednost hrane Vladimira Đakovića da su šanse za zarazu putem hrane gotovo nepostojeće, rekla da je ta izjava proizvoljna.

“Na sajtu Instituta za javno zdravlje jasno stoji nekuvano mlijeko inficiranih krava sadrži uzročnike i moglo bi biti odgovorno za neka slučajna obolijevanja”, navela je Despotović.

Kako je rekla, tvrdnje da su šanse zaraze putem hrane nepostojeće potrebno je potkrijepiti naučnim dokazima i analizama, jer kad se govori o hrani, onda nema nultog rizika niti nulte tolerancije.

“Takođe, vrlo je važno uraditi testiranje članova domaćinstva koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženim grlima”, naglasila je Despotović.

Ona je rekla da se stiče utisak da je problem najlakše prenijeti na poljoprivredne proizvođače i iz kabineta im dijeliti lekcije šta i kako treba da rade na svojim gazdinstvima.

“Čak se ide dalje i resorni ministar Vladimir Joković daje izjavu “ako neko misli da zaradi to nije fer”. Ovdje se ne radi o zaradama, već samo o isplati štete, zbog očiglednih propusta svih institucija i na državnom i na lokalnoim nivou”, rekla je Despotović i poručila da se od te vrste odgovornosti ne može pobjeći.

Poslanica DPS-a Sonja Milatović ponovo je zatražila odgovore na skandalozno i nepropisno zakopavanje zaraženih krava u nikšićkoj Župi.

“Ko je naredio da se krave zaražene kju groznicom zakopaju u Župi nikšićkoj u blizini Liverovićkog jezera, mimo pravila i procedura i time u opasnost doveo i zdravlje građana”, navela je Milatović.

Ona je pitala ko je naredio da se opet, mimo pravila i procedura, zaražene krave otkopaju i transportuju do druge lokacije.

“Shvata li lokalna vlast iz Nikšića, konkretno predsjednik Opštine Marko Kovačević, sekretar sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, direktor Komunalnog preduzeća, kakav su skandal napravili zbog svog neznanja i svoje nesposobnosti”, istakla je Milatović.

Ona je pitala da li razumiju da su zato što su tako “neodgovorni, neprofesionalni i neznaveni” u opasnost doveli građane.

Milatović je istakla da, pošto ne umiju da se ponašaju, predstavnici vlasti u Nikšiću treba da podnesu ostavke još danas.

Ona je rekla da se stiče utisak da je Joković iz medija, isto kad i javnost, saznao da se ta zaraza širi u Crnoj Gori.

Milatović je zatražila od Vlade da riješi problem odlaganja leševa uginulih životinja.

