Državljaninu Srbije 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije R.R. (44) osuđen je na 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Predsjednik suda Marko Đukanović kazao je da je R.R. kaznu u hitnom postupku izrekla sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović, nakon što su potvrđeni navodi optužnog akta Uprave policije da je prethodne večeri na saobraćajnici u Budvi vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,02 grama po kilogramu.

„On je odmah po izricanju rješenja upućen na izdržavanje kazne u Upravu za izvršenje sankcija u Spužu“, naveo je Đukanović u saopštenju.

Kako je dodao, R.R. će, nakon što izdrži kaznu, biti zabranjeno da upravlja vozilima na teritoriji Crne Gore u naredna četiri mjeseca.

