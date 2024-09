Državljanin Azerbejdžana osumnjičen za trgovinu ljudima

Podgorica, (MINA) – Službenici policije tragaju za državljaninom Azerbejdžana S.A. (42), koji je osumnjičen da je radno ekploatisao četiri sunarodnika u Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je S.A. sredinom avgusta, dovođenjem u zabludu, zloupotrebom povjerenja i teških prilika drugog, organizovao prevoz četiri državljana Azerbejdžana, iz Budve u Podgoricu, u cilju eksploatacije za rad na završnim molersko-fasadnim radovima stambenog objekta.

»On je iskoristio poznanstvo sa jednim od oštećenih, obećevajući mu savršene uslove rada na objektu, koji su podrazumijevali potpisivanje ugovora u radu, dobijanje dozvole za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori, plaćen smještaj i ishranu, dobijanje osiguranja, kao i isplatu zarađenog novca po završetku radova na svakom spratu pojedinačno«, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je S.A. oštećene doveo u Podgoricu, smjestio ih u neuslovni smještaj, a zatim ih svakodnevno, do 3. septembra, radno eksploatisao, obećavajući im svakodnevno isplatu zarađenog novca i tjerajući ih na rad.

Iz policije su rekli da osumnjičeni tokom radne eksploatacije oštećenih nije ispoštovao dogovoreno uslove rada.

»A onda je i 3. septembra na gradilištu, prvo verbalno, a zatim fizički napao jednog od oštećenih zadajući mu udarce u predjelu glave, a zatim je pokušao i podesnim sredstvom da mu nanese povrede u čemu je spriječen«, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da je S.A. u bjekstvu i da za njim intenzivno tragaju.

