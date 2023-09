Država da preuzme odgovornost za zaštitu prava žrtava nasilja

Podgorica, (MINA) – Unapređenje zakonskog okvira i analiza postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama nasilja, moraju biti prioritet u radu buduće Vlade, saopštili su iz Centra za ženska prava (CŽP).

Iz CŽP su podsjetili da se danas navršava dvije godine od ubistva devetnaestogodišnje Šejle Bakije.

Iz CŽP su kazali da dvije godine kasnije učinilac još nije osuđen i nije utvrđena odgovornost predstavnika institucija koji su, kako su rekli iz te nevladine organizacije (NVO), napravili propuste u tom i drugim slučajevima femicida.

„Dvije godine kasnije, Vlada nije ispunila naš zahtjev da sazove sjednicu na kojoj bi analizirala propuste nadležnih institucija u tom i drugim slučajevima femicida i napravila plan za bolju zaštitu žrtava“, naveli su iz CŽP.

Prema njihovim riječima, država nije uspostavila održiv sistem specijalizovanih servisa podrške, koji vode stručne organizacije.

Iz CŽP su rekli da „danas država podržava organizacije osuđivanog nasilnika“.

„Ponavljamo ranije zahtjeve i tražimo da izvršenje analize postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama i uspostavljanje novog koordinisanog sistema koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera, budu prioriteti u radu buduće Vlade“, navodi se u saopštenju CŽP.

Iz te NVO zatražili su da se obezbijede odgovarajući ljudski i finansijski resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

Potrebno je, kako su kazali iz CŽP, obezbijediti specijalizaciju u institucijama koje rade na sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policiji, tužilaštvima, centrima za socijalni rad, sudstvu, zdravstvenim službama, kao i sudskih vještaka.

Iz te NVO rekli su da je potrebno osigurati kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada nadležnih institucija i utvrditi odgovornost svih koji ne postupaju u najboljem interesu žrtava, kao i unaprijediti zakonski okvir i usaglasiti ga sa standardima Istanbulske konvencije.

Oni su zatražili da se osigura politička i finansijska podrška stručnim organizacijama civilnog društva, koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada.

Potrebno je, kako su poručili iz CŽP, obezbijediti programe za reintegraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje i servise za podršku i brigu o djeci.

„Poštovanje žrtvama femicida odajemo tako što ne ćutimo na nepravdu i ne prestajemo da tražimo da država preuzme odgovornost za bezbjednost svih koji prijave nasilje u porodici i nasilje nad ženama“, ističe se u saopštenju CŽP.

