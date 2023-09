Žena preminula nakon što je udarilo vozilo

Podgorica, (MINA) – Sedamdesetsedmogodišnja M.V. preminula je od povreda u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Nikšiću.

Do nezgode je došlo kada je M.V. udarilo vozilo.

Kako je saopšteno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, nezgoda se desila u Ulici 13. jula, u 18 sati i 25 minuta.

