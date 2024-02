Zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja uhapšeno šest osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Sektora za borbu protiv kriminala, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsili su šest osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta.

Kako je saopšteno iz SDT-a, uhapšeni su A.M.,G.V.,D.J.,D.B.,M.M. i R.R.

U saopštenju se navodi da su osumnjičeni uhapšeni na osnovu višemjesečnog koordinisanog djelovanja SDT-a, SPO-a i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona (EUROPOL).

“Po nalogu SDT-a službenici SPO-a, uz asistenciju službenika Sektora za borbu protiv kriminala, uhapsili su A.M.,G.V.,D.J.,D.B.,M.M. i R.R, zbog osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje”, navodi se na sajtu SDT-a.

Dodaje se da će osumnjičeni biti sprovedeni specijalnom tužiocu radi saslušanja u zakonskom roku.

