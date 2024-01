Zaplijenjeno 25 kilograma marihuane, uhapšen osumnjičeni

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija zaplijenila je u Beranama oko 25 kilograma marihune i tako presjekla lanac krijumčarenja narkotika iz Crne Gore prema državama regiona, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je uhapšen Beranac A.S. (46) kod kojeg je droga pronađena.

Navodi se da su marihuanu zaplijenili službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog Centra bezbjednosti Sjever.

“Pripadnici policije su u utorak u Beranama, kontrolom A.S. koji je upravljao vozilom marke „BMW” bjelopoljskih registarskih oznaka, pronašli oko 44 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, uzimajući u obzir pronađenu drogu i činjenicu da je A.S. vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, izvršen detaljan pregled vozila.

“U specijalno izgrađenom spremištu, takozvanom bunkeru, koji se nalazio ispod prednjih sjedišta vozila, pronađena su i oduzeta 23 pakovanja sa biljnom materijom tamnozelene boje za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 25 kilograma”, rekli su iz policije.

Kako su naveli, A.S. je uhapšen po nalogu tužioca u Višem državnom tužillaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Službenici Uprave policije nastaviće sprovođenje intenzivnih aktivnosti u cilju otkrivanja i suzbijanja zloupotrebe svih vrsta narkotika, sa primarnim fokusom na sprečavanje krijumčarenja opojnih droga i prekograničnog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici crnogorske policije tokom januara zaplijenili ukupno oko 241 kilograma različtih droga i 3.240 komada tableta sa liste opojata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS